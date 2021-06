Alberto Bergamin po novem na čelu Fundacije Goriške hranilnice

Alberto Bergamin je novi predsednik Fundacije Goriške hranilnice. Imenovanje je bilo dokončno potrjeno včeraj, ko se je v goriškem Kinemaxu zbral usmerjevalni odbor Fundacije. Ob Bergaminu je 15 na 17 članov usmerjevalnega odbora predlagalo in včeraj imenovalo še ostale člane upravnega odbora. Sestavljali ga bodo Fabrizio Renato Russo (predsednik konzorcija za gospodarski razvoj Julijske krajine), Marco Braida (podjetje Asugi) in Marco Bressan (podjetnik). Podpredsednico, ki naj bi postala Elisabetta Feresin (nekdanja županja Občine Moš), bodo imenovali v prihodnjih dneh. Po štirih letih se torej zaključuje predsedniška izkušnja Roberte Demartin ter upravnega sveta, ki so ga ob njej sestavljali še podpredsednik prof. Georg Meyr, Luigi Capogrosso Sansone, Bruno Pascoli, Leonardo Tognon in Gianluca Trivigno.

Ob imenovanju novega predsednika so včeraj tudi sprejeli proračun za leto 2020. Nominalna vrednost premoženja Fundacije Goriške hranilnice znaša 182,9 milijona evrov, tržna vrednost pa 211,9 milijona evrov. Upravni presežek je vreden 2,8 milijona evrov. Fundacija Goriške hranilnice je kljub težkim gospodarskim razmeram v upravnem letu 2020 razdelila 3,1 milijona evrov ter s temi sredstvi podprla 240 projektov. Za leto 2021 imajo prav tako na razpolago 3 milijone evrov za prispevke društvom in ustanovam. Roberta Demartin, ki je predstavila zadnji proračun v svojem mandatu, je poudarila, da »kljub posebno težkim razmeram in nestanovitnosti tržišča je pozorno upravljanje premoženja Fundacije ustvarilo več prihodka, kot smo predvidevali v začetnem načrtu«. Poudarila je tudi, da je Fundacija že od začetka pandemičnih razmer na razne načine podprla zdravstvo, šolske in socialne storitve, tako preko donacij kot preko razpisov. Vzgoja, izobraževanje in okrepitev znanja je Fundacija podprla tudi preko projektov Learn 360 in Whatsapp Contaminaction 4.0. V prvem primeru je virtualna resničnost pomagala pri krepitvi znanja, v drugem pa je poudarek bil na promoviranju dobrega počutja, spoštovanja, emotivnega posluha med dijaki in med dijaki in profesorji.