Alenki Rapotec letošnja nagrada Klas

V Štandrežu bodo danes podelili 18. nagrado Klas. Letošnja prejemnica je dolgoletna učiteljica Alenka Rapotec, ki se je z letošnjim šolskim letom upokojila.

Učiteljski poklic je opravljala s predanostjo in zanosom, zaradi katerih so ji hvaležne mnoge generacije učencev in staršev, ob tem pa si je vedno prizadevala za povezovanje med šolo in vaško društveno stvarnostjo, kar je bilo za otroke pomembna obogatitev. Zato ji bo štandreško društvo Skultura 2001 izročilo letošnjo nagrado Klas. Slovesna podelitev nagrade bo danes, 28. novembra, na trgu pred cerkvijo v Štandrežu. Dogodek bo ob zaključku maše ob 11. uri, nanj so člani društva kot vedno povabili tudi goriškega župana oz. predstavnika goriške občinske uprave.

Alenka Rapotec se je rodila 10. novembra 1961 v Gročani na Tržaškem, to se pravi, da je pravkar dopolnila 60 let. Po osnovni in nižji srednji šoli se je odločila za vpis na učiteljišče pri sv. Ivanu v Trstu, kot nadomestna učiteljica je začela poučevati že pri 18 letih na raznih šolah na Tržaškem. Delo z najmlajšimi je vzljubila že prej, ko je sodelovala pri raznih otroških prireditvah, bila je tudi animatorka v poletnih kolonijah. Na Goriško jo je pripeljala ljubezen. Leta 1984 se je poročila z Robertom Pasculinom, s katerim sta si dom uredila v Štandrežu. Po nekaj letih ju je osrečila tudi hčerka Isabel. Svojo učiteljsko pot je Alenka Rapotec nadaljevala na osnovni šoli na Plešivem, na osnovni šoli Otona Župančiča v Gorici, na osnovni šoli Josipa Abrama v Pevmi in nazadnje še v Štandrežu. Učenci in kolegi so se tako njej kot učitelju Walterju Grudini, ki se je prav tako upokojil letos, prisrčno poklonili junija ob zaključku pouka.

Po štiridesetletni karieri je bila za Alenko Rapotec ločitev od učencev vse prej kot lahka, saj je bilo zanjo učiteljsko delo pravo poslanstvo. Zaradi tega so jo imeli radi tako otroci kot starši, s katerimi je vedno rada sodelovala. Skrbela je tudi za vpetost šole v vaško življenje preko povezovanja učencev z raznimi društvi, saj je prepričana, da je to obojestranska obogatitev.