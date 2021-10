Alex Kama Devetak uršljan 2021

Alex Kama Devetak iz Gorice je pridobil laskavi naziv uršljan 2021, kar pomeni, da je letošnji najboljši slovenski mladi književnik. Priznanje je prejel v petek na sklepni prireditvi 20. Festivala mlade literature Urška, ki je z naslovom Zakaj molčimo? potekala v Slovenj Gradcu. Na letošnjem literarnem natečaju, ki sta ga priredila revija Mentor in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je sodelovalo 86 mladih literatov in literatk iz vse Slovenije in zamejstva, Alexa Kamo Devetaka pa je kot najboljšega med petimi finalisti (ostali so bili Tadeja Logar iz Ilirske Bistrice, Veronika Razpotnik iz Kresnice, Aljoša Toplak iz Markovcev in Zala Vidic iz Kranjske Gore) prepoznala in izbrala državna selektorica Nataša Kramberger. Svojo odločitev je utemeljila tudi s tem, da se »Alex v svojih zgodbah loteva težkih tem, ki jih zapiše kot uganke,« piše v sporočilu.Novopečeni uršljan 2021 Alex Kama Devetak je po razglasitvi povedal, da je na Urški sodeloval predvsem zato, da bi preveril, ali so njegove zgodbe zanimive tudi drugim, ne le njemu, zmaga pa je potrdila, da je način, kako piše in tisto, kar piše, zanimivo za bralce. »Tudi v zbirki, ki jo bom pisal in bo izšla kot nagrada za naziv uršljana, želim predstaviti temo, ki me privlači, to je, da smo kot družba disfunkcionalni in da so stvari za zaprtimi vrati pogosto drugačne, kot jih predstavljamo navzven. Vendar svojim zgodbam običajno pustim, da me na koncu presenetijo in želim si, da bi bilo tudi s to zbirko tako. Naj me konec preseneti.«Leta 1992 rojeni Alex Kama Devetak si je naziv uršljan 2021 prislužil s ciklom štirih kratkih zgodb, za katere je selektorica zapisala, da se ne zgodi pogosto, da bi boleče izkušnje, kot so demenca, izguba otroka, smrt partnerja, družinsko nasilje ali samomor brali kot majhno nepretenciozno pripoved, ki spominja na uganko, nagrajenčeve zgodbe pa ne govorijo o osebah, temveč skoznje. Uršljan 2021 bo poleg časti deležen tudi praktičnih nagrad, najbolj privlačna je gotovo ta, da bo JSKD prihodnje leto izdal njegov prvenec, ki ga bo ustvarjal skupaj z mentorico Natašo Kramberger, poleg tega pa za nagrado potuje še na mednarodni literarni festival Evropski pesniki v živo na Češko.Drugače je Slovenj Gradec Festival mlade literature gostil že dvajsetič zapored, pri čemer so organizatorji, JSKD in Knjižnica Ksaverja Meška v sodelovanju z revijo Mentor, pripravili več literarnih dogodkov.