Ali je Petovlje obiskal medved?

Potem ko se je v ponedeljek razširila novica, da naj bi dostavljavec hrane v Petovljah naletel na medveda, so domačini v ponedeljek fotografirali stopinjo, ki močno spominja na medvedovo. Posnetek smo posredovali izkušenemu lovcu, ki jo je primerjal z nekaterimi fotografijami sledi medvedjih šap in nam potrdil, da bi res lahko šlo za kosmatinca. Po naših informacijah so fotografijo domačini posneli v vrhnjem delu Petovelj.

O morebitnih novostih smo včeraj povprašali tudi pristojnega občinskega odbornika iz Zagraja. Matteo Novacchi, ki je v upravi odgovoren za okolje, je za Primorski dnevnik povedal, da je sam o domnevnem srečanju z medvedom obvestil gozdarsko policijo, posebnih novosti pa do včerajšnjega popoldneva ni bilo. Mnenja strokovnjakov – tako lovcev kakor raziskovalcev iz videmske univerze – si vsekakor niso edina. Prvi so v prejšnjih dneh pregledali območje, vendar niso našli nobenih sledi, ki bi kazale na prisotnost medveda, drugi pa možnosti, da je kosmatinec res obiskal Petovlje, ne izključujejo.