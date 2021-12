Ambasador čezmejnega prostora

Anglija, Italija, Poljska ... po osvojenem drugem mestu na 18. Chopinovem tekmovanju oktobra v Varšavi se gostovanja 27-letnega pianista Aleksandra Gadžijeva kar vrstijo. Še včeraj se je v Novi Gorici udeležil sprejema, ki mu ga je pripravil tamkajšnji Kulturni dom, danes je že na poti v Rusijo. »Koledar za leto 2022 je zapolnjen. Igral bom kar v 30 državah po vsem svetu, od Japonske, Tajvana, Kitajske, Avstralije do Evrope,« je povedal Gadžijev na včerajšnjem sprejemu. V tej svetovni turneji se bo znašla tudi Nova Gorica, 14. februarja bo namreč ponovno nastopil na odru novogoriškega Kulturnega doma, kjer se je kalil že od mladih nog.Aleksander Gadžijev ima pri 27 letih za seboj že bogato kariero. Za glasbo se je navdušil pri petih letih. Pravzaprav mu je bila položena že v zibelko, izhaja namreč iz goriške družine, ki je globoko zapisana tej zvrsti umetnosti: njegova mati je Ingrid Silič, novogoriška pianistka in uspešna klavirska pedagoginja na Glasbeni šoli Nova Gorica, oče pa je Sijavuš Gadžijev, azerbajdžanski pianist in profesor. Odraščal je v Gorici, kjer je tudi obiskoval Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel.

Aleksander Gadžijev se zavoljo številnih gostovanj in potovanj skoraj povsod počuti kot doma vseeno pa, kot pravi, se še vedno rad vrača na Goriško. »Čezmejnost Gorice in Nove Gorice je nekaj posebnega, ne samo zame, ampak za vse, ki to vsakodnevno doživljajo. Upam, da bo tudi Evropska prestolnica kulture pokazala okvir, v katerem se lahko razvijejo odnosi med državama,« je povedal pianist, ki je sicer eden od ambasadorjev omenjenega projekta, v programu EPK je tudi njegov koncert.Ko se ozira na začetke svoje glasbene poti, se Gadžijev s hvaležnostjo spominja novogoriškega Kulturnega doma. »Dal mi je veliko možnosti, da sem se že v zgodnjih letih lahko izražal pred občinstvom. To je bila enostavno velika sreča, da sem lahko delil glasbo z vsemi.« Na karierni poti sta ga in ga še podpirata in spremljata mati in oče. Njuni nasveti so mu še vedno pri srcu, pravi. Na koncertu pa mu je najbolj pomembno, da občuti povezavo z občinstvom. »Pomembno je, da ne igraš le zase, ampak za cel prostor,« dodaja.