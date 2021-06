Amidei na Travniku

Festival Sergio Amidei bo svoj 40. jubilej praznoval na Travniku, saj so se njegovi organizatorji odločili za novo lokacijo v središču Gorice, potem ko je bil v zadnjih letih prizorišče večernih projekcij park dvorca Coronini Cronberg. Letošnji festival bo potekal med 23. in 29. julijem, združenje Amidei ga prireja v sodelovanju z univerzitetno smerjo Dams in z združenjem Palazzo del Cinema-Hiša Filma.

Festival bo ob novem prizorišču dobil tudi novo grafično podobo; nova sta tudi YouTube kanal in spletna stran www.amidei.com, povsem novo tehnologijo bodo ne nazadnje uporabljali za predvajanje dogodkov v živo. Ob večernih projekcij bodo več filmov predvajali tudi v Kinemaxu, kjer bodo poskrbeli tudi za otroke v okviru niza Amidei Kids. Celovečerce, ki tekmujejo za nagrado za najboljši scenarij, bo ocenila žirija, ki jo sestavljajo Doriana Leondeff, Francesco Bruni, Massimo Gaudioso, Francesco Munzi, Marco Risi, Giuria Silvia D’Amico in Giovanna Ralli. Program festivala bodo uradno predstavili v torek, 29. junija, ob 11.30 v Mediateki Ugo Casiraghi na Travniku; dogodek bodo predvajali v živo prek spleta. Organizatorji so potrdili sodelovanje z galerijo Studiofaganel, z združenjem La Cappella Undergroung iz Trsta in s festivalom Le giornate della luce, medtem ko so novi partnerji festivala ustanova France Odeon, festival francoskega filma iz Benetk in podjetje Transmedia. Festivalu so prispevek zagotovili Dežela Furlanija - Julijska krajina, Občina Gorica in Fundacija Goriške hranilnice. Pokroviteljstvo so zagotovili goriško občinsko odborništvo za kulturo, ustanova Agis Tre Venezie, društvo 100 autori in združenje ANAC Associazione Nazionale Autori Cinematografici.