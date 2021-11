Andrejev sejem pod vprašajem

Slabšanje epidemiološke slike v Furlaniji - Julijski krajini, ki je najbolj izrazito na Tržaškem in Goriškem, ogroža tudi Andrejev sejem. Tradicionalna goriška prireditev, ki je za Goričane in ljudi iz bližnjih krajev od vedno uvod v praznični decembrski čas, je lani zaradi pandemije covida-19 in z njo povezanih vladnih omejitev odpadla, na goriški občini pa trenutno še ne morejo napovedati, kaj se bo zgodilo čez nekaj tednov.

»Andrejev sejem bi moral kot vedno potekati zadnji vikend v novembru ali prvi vikend v decembru. Seveda si prizadevamo najti rešitev, da bi ga lahko izpeljali, saj gre za prireditev, na katero so Goričani zelo navezani, po drugi strani pa ni vse odvisno od nas,« pravi goriški podžupan ter odbornik za varnost in lokalno policijo Stefano Ceretta, ki mu je župan Rodolfo Ziberna zaupal to vprašanje. Med samim sejmom, pravi podžupan, bi v tem trenutku veljala priporočila, ki veljajo na vseh tržnicah – na občini torej ne razmišljajo o uvajanju omejitev, kakršne so veljale med septembrsko prireditvijo Okusi off – pred in na vrtiljakih pa bi bilo treba preprečevati zbiranje večjih skupin ljudi. »Najprej moramo razumeti, koliko časa nameravajo v mestu ostati upravitelji zabaviščnih naprav. Na tej podlagi je treba s prefekturo pripraviti načrt za varnost in oceniti, kakšni bodo stroški, kar ni postranskega pomena. V tekočem tednu se bomo gotovo sestali na to temo,« napoveduje Ceretta in pristavlja: »Seveda je treba upati, da se epidemiološka slika ne bo še naprej slabšala, kot se je v zadnjih dneh, saj sicer tvegamo, da ne bomo mogli izpeljati ničesar. Držimo pesti,« zaključuje goriški podžupan.