Andrejev sejem spet navdušil

Množičen, a prijeten. Andrejev sejem, ki je včeraj zasedel središče Gorice in se bo nadaljeval še danes in jutri, je na obisk 200 stojnic in 70 vrtiljakov pritegnil precej ljudi, med katerimi je bilo veliko Slovencev. Poleg najrazličnejšega blaga niso mogli manjkali »obvezen« mandolat in druge slaščice. Predvsem v popoldanskih urah se je pri vrtiljakih trlo ljudi: najmlajši so uživali pod pozornim pogledom staršev in dedkov, skupinice najstnikov pa so nestrpno čakale, da pridejo na vrsto na bolj drznih vrtiljakih. Kljub množičnemu obisku pa prehoda med ljudmi in stojnicami ni onemogočala gneča, ki smo ji priča med septembrskimi Okusi ob meji.Združenje Autoktona je ob priložnosti sejma ponovno priredilo Razstavo in pokušnjo vin, ki bo trajala še danes. Tokrat so izbrali nekdanjo kavarno Posta oz. De Rocco na Verdijevem korzu. Danes ob 16.30 bo vodena pokušnja šestih letin vina Opoka (sauvignon blanc) Marjana Simčiča.

Stojnice bodo tudi danes in jutri, medtem ko bodo vrtiljaki ostali v mestu do nedelje, 8. decembra.