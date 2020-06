Angleški vrt in cvetlična motivika v ospredju nove razstave

Po ruski dediščini in modnih dodatkih je zdaj na vrsti »veličastno zelenje«. Verde sublime je naslov nove razstave, ki so jo včeraj odprli pri Fundaciji Coronini Cronberg. Kot v prejšnjih letih jim je tudi tokrat uspelo iz začetnega izhodišča povezati v celoto eksponate v lasti fundacije in izposojene predmete ter preko njih predstaviti neko zgodbo: tokrat so se osredotočili na park okoli palače in na upodobitev narave med neoklasicizmom in romantiko.

Razstava se začenja v nekdanji konjušnici, kjer preko panojev, risb in dokumentov predstavljajo zgodovino in razvoj parka palače Coronini, ki so ga na začetku 20. stoletja imeli za »najlepši park v Gorici«. O obstoju vrta kvadratne oblike pričajo dokumenti že iz 18. stoletja. Sedanji park, oz. njegov ustroj t. i. angleškega parka ali angleškega vrta, pa je Alfredo Coronini, dedek zadnjega grofa, Viljema Coroninija, začel graditi v 80. letih 19. stoletja. Po poglobljeni pripovedi o zgodovini parka Coronini seli v palačo, tudi tematika se zato spremeni. V razstavnih prostorih palače so pozornost najprej usmerili v botanične vede, ki so v 18. in 19. stoletju postale zelo popularne. V prvem nadstropju palače so nato na ogled še eksponati, preko katerih se je kustosinja razstave, Cristina Bragaglia Venuti, dotaknila upodobitev narave in uporabe cvetja za osebni okras.

Razstava je od danes na ogled od srede do nedelje od 10. do 13. in od 15. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah do 19. ure. Ker je število oseb, ki si lahko istočasno ogledajo razstavo, omejeno, obiskovalcem svetujejo predhodno najavo na 0481-533485 ali info@coronini.it.