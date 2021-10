ANPI-VZPI: »Izključitev s sejma huda cenzura«

»Pokrajinski odbor ANPI-VZPI izraža solidarnost založbi Kappa Vu, ki je bila na priporočilo Dežele Furlanije - Julijske krajine izključena s knjižnega sejma v Turinu. Gre za hud primer cenzure, ki je sicer v skladu s prizadevanji deželne vlade, da utiša vse tiste, ki si upajo postaviti v dvom interpretacijo krajevne zgodovine, na podlagi katere so Italijani venomer žrtev slovanskega nacionalizma in hkrati prikriva fašistično nasilje, okupacijo Jugoslavije med drugo svetovno vojno, trpinčenje, deportacijo političnih nasprotnikov in število mrtvih partizanov,« poudarjajo iz goriškega pokrajinskega vodstva združenja ANPI-VZPI.

Predstavniki borčevske organizacije ugotavljajo, da v Italiji še vedno ni mogoče obračunati z nekdanjim režimom. »Leta 2019 so na deželi izglasovali resolucijo o ukinitvi prispevkov za ustanove, ki zanikajo fojbe; v resnici gre za napad na zgodovinarje in raziskovalce, ki niso zanikali tragedije fojb, temveč tragične dogodke skušajo v okviriti v širši kontekst fašizma in vojne. V bistvu si na deželi prizadevajo za enačenje med žrtvami in krvniki, saj s kriminalizacijo odporništva postavljajo borce za svobodo na raven tistih, ki so hoteli v Evropi vzpostaviti rasistični režim,« opozarja vodstvo ANPI-VZPI.