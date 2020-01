Aprila prvo tekmovanje Musica Goritiensis

V Gorici bo od 2. do 5. aprila na sporedu prvo mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis, ki ga prirejata Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojze Bratuž. Tekmovanje, ki bo namenjeno učencem in glasbenikom do 30. leta starosti, bo imelo tri oddelke: violino,violončelo in solopetje. Violinisti in violončelisti bodo razdeljeni v pet starostnih kategorij; najmlajši bodo rojeni leta 2011, najstarejši pa bodo 24 let stari. V sekciji za solopetje pa bodo najstarejši pevci stari 30 let, najmlajši pa do 17.

O zamisli za natečaj, ki ga goriški slovenski ustanovi izvajata s pokroviteljstvom goriške in novogoriške občine, ter ob priložnosti kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, smo se pogovorili z umetniško vodjo tekmovanja, sicer ravnateljico glasbenega centra Komel, Alessandro Schettino. Najprej nas je zanimalo, kje so organizatorji črpali navdih za novo glasbeno tekmovanje. »V centru Bratuž smo vedno gostovali tekmovanja, med temi tisto za violiniste in violončeliste, posvečeno Alfredu in Vandi Marcosig. Žal nam je bilo, da bi se izkušnje, ki smo si jih tako nabrali, ne izkoristile v prid mladim, mestu in širšemu prostoru. Zaradi tega smo si zamislili, da bi najprej priredili tekmovanje za violiniste in violončeliste; ker je solopetje moje področje, pa smo uvedli tudi ta oddelek,« pravi Schettinova in pojasnjuje, da so izbrali zvrsti, ki jih že obstoječa goriška tekmovanja ne predvidevajo.

Rok za prijavo je 29. februar, vse potrebne informacije so na spletnem mestu www.musicagoritiensis.eu.