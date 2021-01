Goriški policisti so v prejšnjih dneh aretirali mlad par Goričanov, 22-letnega M.D. in 23-letno A.T., ker sta v avtomobilu skrivala več kot dva kilograma marihuane in 60 gramov kokaina. Policisti so ju prestregli, ko sta v poznih nočnih urah prestopila državno mejo na mejnem prehodu na Rafutu. V avtomobilu sta v naslonu za roke s posebnim sistemom skrivala prepovedane droge, tukaj videoposnetek policije.