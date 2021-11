Aretirali moškega, ki je zalezoval bivšo partnerico

Prav v dneh, ko se v medijih vrstijo pozivi k boju proti nasilju nad ženskami, so goriški policisti aretirali moškega zaradi zalezovanja bivše partnerice.

V sredo popoldne je ena izmed policijskih patrulj, ki nadzorujejo dogajanje v mestu, posegla po telefonskem klicu ženske. V bližini mestnega bara jo je bivši partner nadlegoval, zaradi česar je poklicala na pomoč. Policisti so prišli na kraj in kmalu ugotovili, da je moškega, 47-letnega državljana Maroka, že doletel preventivni ukrep, in sicer kvestorjevo opozorilo zaradi ponavljajočega se zalezovanja bivše partnerice. Potem ko se je njuna ljubezenska zveza zaključila, je moški namreč začel slediti ženski, čakal jo je v bližini njenega doma in neprestano zvonil na njen hišni zvonec. Policisti so moškega pred kratkim že dvakrat zasačili pri tovrstnem početju: vsakič so tudi poročali sodnim oblastem.

47-letnika so v sredo popoldne najprej odpeljali v vojašnico Massarelli, po birokratskem postopku pa so ga aretirali in pospremili v goriški zapor. Obtožujejo ga kazenskega dejanja zalezovanja na podlagi člena št. 612 bis.