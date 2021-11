Aretirali voznika kombija

Voznika kombija, ki je v petek zvečer na Majnicah v goriški občini do smrti povozil Mariso Calabrese, so aretirali. 32-letnik, sporočajo goriški karabinjerji, je osumljen kaznivega dejanja prometnega uboja.

50-letna Marisa Calabrese je v petek okoli 18. ure prečkala cesto na Majnicah. Avtomobil je parkirala v bližini trafike, ki jo upravlja njen mož Roberto Bensa, od katerega se je poslovila nekaj sekund pred tragedijo. 32-letni voznik kombija – preiskovalci so potrdili le, da gre za moškega iz ene izmed občin goriške pokrajine –, ki je vozil v smeri proti Gradišču, je verjetno sploh ni opazil, saj na asfaltu ni bilo znakov zaviranja. Nesrečno žensko je odbilo več deset metrov stran, kjer je negibna obležala. Reševalci so jo dalj časa oživljali, telesne poškodbe pa so bile tako hude, da ji ni bilo pomoči. Truplo je na cesti ležalo skoraj tri ure, saj so morali za odvoz počakati na dovoljenje sodnih oblasti. Alkotest je pokazal, da je moški vozil pod vplivom alkohola. Potem ko so z ugotovitvami seznanili tožilko Ilario Iozzi, ki vodi preiskavo, so ga karabinjerji aretirali.