Arhitekturna smer privlači in ne odhaja

Na arhitekturni smeri tržaške univerze, ki ima sedež v Gorici, so letos prejeli rekordno število prošenj za vpis. Vseh niso mogli zadovoljiti, saj je število mest omejeno, vendar množično zanimanje potrjuje, da je privlačnost smeri vse večja. Kljub temu se na spletu že dalj časa širijo govorice, da oddelek za arhitekturo zapušča Gorico in se vrača v Trst, kar pa uradni viri odločno demantirajo.

Predvpisov v prvi letnik arhitekturne smeri je bilo letos okoli 95, nato pa je približno 75 kandidatov sodelovalo na predhodni selekciji. Prvi letnik bo tako v ponedeljek začelo obiskovati okoli 50 študentov. Začetek tretjega akademskega leta, ki ga je zaznamoval koronavirus, zaznamuje predvsem upanje, da bodo predavanja in laboratorijsko delo lahko vseskozi potekali v živo. »Res upamo, da se bo za težave, s katerimi se soočamo v zadnjih dveh letih, našlo rešitev in da bomo lahko naše delo nadaljevali s predavanji v živo. V to vlagamo veliko truda in verjamem, da si tudi študentje tega želijo. V zadnjih dveh letih so nas prekinitve pouka v živo precej namučile, saj delo na daljavo še zdaleč ni preprosto. Materialnost arhitekture se je spopadla z nematerialnostjo spletnega pouka. Oddaljenost pripelje tudi to nekega nezaupanja v stik med ljudmi. Delo, predvsem arhitektov, pa izhaja iz srečevanja, iz kontakta v živo med profesorji in študenti,« razlaga Giovanni Fraziano, docent in nekdanji koordinator petletne študijske smeri.

Na spletu pa se že nekaj časa širi govorica, da univerzitetna smer za arhitekturo zapušča Gorico. Ali je vest resnična, smo preverili pri predsedniku goriškega univerzitetnega konzorcija, odvetniku Paolu Lazzeriju. »Ta trditev je popolnoma brez podlage. Nanaša se na volitve, ki jih je univerzitetni svet opravil pred dvema letoma, ko so profesorji soglasno sprejeli vrnitev smeri v Trst. Od takrat pa se ni nič premaknilo, nasprotno, podatki kažejo drugače, saj ima letos smer za arhitekturo visoko število predvpisov, okrog 90, od katerih bo sprejetih največ 53,« pojasnjuje Lazzeri.