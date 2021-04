Asfaltirajo ulice, da bodo varne za Giro

Da bo zaključek 15. etape kolesarske dirke Giro d’Italia, ki bo na sporedu v nedeljo, 23. maja, varen, je goriška občina poskrbela za asfaltiranje nekaterih odsekov raznih ulic mestnega središča. Že v prejšnjih dneh so prenovili cestišče na Trgu Sv. Antona; zdaj prihajajo na vrsto Svetogorska ulica in še nekatere ulice. Start 151 kilometrov dolge dirke bo v Gradežu. Po dveh čezmejnih krogih v Brdih bodo kolesarji okrog 17. ure pridrveli po Oslavju v Gorico. Po prečkanju pevmskega mostu bodo zavili v Ulico Don Bosco; zatem bodo kolesarili po Ulici Orzoni in Svetogorski ulici, v Solkanu bodo vstopili v Slovenijo, nakar bodo prečkali Transalpino-Trg Evrope. Po vzponu na Kostanjevico bodo državno mejo prečkali pri Rdeči hiši. Sledil bo prehod po Ulici Alviano, zatem bo na sporedu še zadnji kilometer dirke, ki bo speljan po Trgu Sv. Antona, Trgu Cavour, ulicah Marconi in Roma do Travnika, kjer bo postavljen cilj.

