Asfaltna baza ne deluje, v Štandrežu ne smrdi

Asfaltna baza v Vrtojbi od 1. januarja začasno ne deluje, posledično tudi v Štandrežu ne zaznavajo več značilnega smradu po katranu. Iz podjetja Kolektor CPG, ki ima v lasti asfaltno bazo, pojasnjujejo, da so obratovanje prekinili zaradi zimskih razmer, ki niso ugodne za delo, in da so se v tem času odločili za redno vzdrževanje. V Štandrežu se s smradom soočajo že nekaj let; posebno neznosen je v jutranjih urah. Predstavniki skupine EkoŠtandrež in zveze Legambiente so sredi lanskega leta na težave opozorili goriško občinsko upravo, ki je upoštevajoč njihov poziv sklicala srečanje, na katerem so bili navzoči predstavniki sovodenjske občine, agencije Arpa, zdravstvenega podjetja Asugi in industrijskega konzorcija. Na takratnem srečanju so se dogovorili za trimesečno preverjanje, ki se je začelo v začetku oktobra in se zaključilo 9. januarja. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo devetnajst domačinov, ki so vsak dan izpolnjevali obrazce s svojimi opažanji. Oktobra so vsi po vrsti kar nekajkrat začutili značilne smrad po katranu, medtem ko je novembra in decembra število opažanj upadlo. Januarja se je preverjanje zaključilo, sicer so domačini še naprej pozorno spremljali razmere in ugotavljali, da se značilni smrad ni več pojavljal. Komaj se je z začetkom leta prekinilo obratovanje asfaltne baze, je sočasno izginil tudi značilni smrad. Januarja in februarja ga niso zabeležili niti enkrat, tako da so v Štandrežu vse bolj prepričani, da je treba izbor neznosnega smradu iskati ravno v asfaltni bazi v Vrtojbi.

Vse podatke trimesečnega štandreškega preverjanja bodo analizirali izvedenci iz agencije Arpa, ki bodo tudi ugotavljali povezavo med smradom in smerjo vetrov. V skupini Ekoštandrež in v zvezi Legambiente si želijo, da bi znotraj Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ustanovili mešano delovno skupino, ki bi se ukvarjala s čezmejnimi okoljskimi vozli, med katere očitno spada tudi vrtojbenska asfaltana baza. Skupina EkoŠtandrež je sicer že navezala stik s Civilno iniciativo v Vrtojbi, kjer so ravno tako izredno zadovoljni, da je obratovanje asfaltne baze prekinjeno. »Počutimo se, kot da živimo v Ameriki! Ne kadi se, ne praši in ne smrdi,« se veseli Miloš Nemec iz Civilne iniciative Vrtojba.