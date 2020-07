V Ulici Matteotti v Tržiču se je nekaj po 10. uri zgodila smrtna prometna nesreča. Avtomobil je do smrti povozil pešca, ki je prečkal cestišče pred licejem Buonarroti. Ponesrečencu so skušali pomagati na kraju nesreče, vendar so bile poškodbe prehude. Umrl je na prizorišču dogodka.