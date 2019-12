Avto do smrti povozil žensko

V Ulici Leoni v Gorici je danes (v torek) okrog 8. ure avto do smrti povozil 74-letno žensko. Zaenkrat še ni znano, ali je ženska prečkala cesto po prehodu za pešce oz. v njegovi bližini. 33-letni Goričan, ki je upravljal avtomobil alfa romeo mito, ženske ni opazil in jo zbil. Na kraj so prišli karabinjerji, ki so zaprli Ulico Leoni, eno izmed glavni vpadnic v mestno središče, tako da so nastali zastoji v vseh sosednjih ulicah. Reševalci so žensko oživljali preko 45 minut, vendar zanjo ni bilo nobene pomoči.