Na štandreškem krožišču se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je bila lažje poškodovana priletna kolesarka. Žensko je oplazil avtomobil tipa Fiat panda (šlo naj bi za vozilo poštnega podjetja). Kolesarko so z reševalnim vozilom odpeljali v goriško bolnišnico, na prizorišče nesreče so prišli prometni policisti. Zaradi nesreče je prišlo do zastojev, promet so preusmerjali skozi Štandrež.