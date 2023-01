Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj ob 6.30 posredovali v Tržiču, kjer je v drevoredu San Marco avtomobil trčil v smetarski tovornjak. Voznik avtomobila je bil lažje poškodovan in so ga prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.