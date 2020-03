Pod mostom čez Sočo, ki povezuje Gradišče in Zdravščine, so danes dopoldne našli avtomobil. V vodi, ki je na tisti točki globoka več metrov, so ga opazili mimoidoči. Na kraj so prihiteli gasilci in karabinjerji, ki so most zaprli za promet. Avtomobil – gre za starejše vozilo tipa Fiat uno – bodo v kratkem izvlekli iz vode, v njem naj ne bi bilo nikogar. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za ukradeno vozilo.