V goriškem mestnem središču se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan mopedist. Po prvih informacijah naj bi okrog 9.30 na križišču med ulicami Sauro, Duca D’Aosta in 24 maggio pri sodni palači avtomobil zbil poštarja. Na prizorišču nesreče so bilireševalna služba, ki je mopedista odpeljala v bolnišnico, in policisti. Moški naj ne bi dobil hudih poškodb.