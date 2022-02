Bagri spet rijejo po strugi reke Soče

Zaradi popravila zapornic jezu konzorcija za bonifikacijo posoške ravnine pod ločniškim mostom so v ponedeljek izpraznili akumulacijski bazen, ki sega vse do Podgore. Da bi iz osušene struge rešili čim več rib, so bili dopoldne na delu ribiški čuvaji, ki so jim pri reševanju zlasti ribjih mladic pomagali tudi nekateri ribiči, prostovoljci in ljubitelji narave. Zapornice jezu so odprli postopoma, tako da je gladina akumulacijskega bazena upadala dokaj počasi; večje ribe so odplavale v reko, manjše pa so ostale ujete v osušeni strugi. Številne ribe so uspeli rešiti, vendar jih je kar nekaj poginilo; v osušeni strugi je tako ostalo več kleničev, belic, kapičev in piškurjev. Poleg rib so poginile tudi najrazličnejše vodne žuželke, ki naseljujejo rečno dno. Sodeč po ribah in žuželkah, ki so jih rešili oz. opazili v rečni strugi, je kakovost reke Soče dobra, zato je še toliko bolj škoda, da so zapornice jezu dokaj pogosto potrebne popravil.

Nazadnje so akumulacijski bazen izpraznili februarja 2020; takrat so s pomočjo bagrov že preusmerili rečni tok, da bi zatem lahko varno zamenjali dotrajane zapornice, vendar je zaradi nekajdnevnih obilnih padavin Soča tako narasla, da je odplaknila ves nasuti gramoz in preprečila izvedbo del. Še pred tem so bile zapornice potrebne popravil leta 2017; tudi takrat so izpraznili akumulacijski bazen, kar je seveda povzročilo pogin najrazličnejših ribjih vrst in žuželk. Tokratna dela bodo trajala tri tedne.