Banki na Dobrovem in v Dutovljah sta oropala roparja iz Catanie

Banki na Dobrovem in v Dutovljah sta 31. avgusta oz. 1. oktobra lani oropala roparja iz Catanie na Siciliji. Njuno identiteto so ugotovili v okviru zapletene preiskave, pri kateri so sodelovali slovenski in italijanski varnostni organi. Na Dobrovem sta roparja z nožem v italijanščini zagrozila uslužbenki banke in zahtevala gotovino. Iz poslovalnice sta odvzela približno 35.000 evrov gotovine. V Brda sta se pripeljala z avtomobilom, ki sta ga ukradla v Červinjanu. V Dutovljah sta uslužbenki zagrozila s predmetom podobnim pištoli in od nje v italijanščini zahtevala denar. Bančno uslužbenko sta zvlekla izza blagajniškega pulta in zatem ukradla nekaj več kot 7000 evrov gotovine. Za rop sta uporabila avtomobil, ki sta ga ukradla v Križu pri Trstu.

Ob pomoči italijanskih varnostnih organov je bilo ugotovljeno, da sta roparja za svoje premike uporabljala še najeto vozilo Jeep Renegade. Ravno to vozilo se je 5. oktobra spet nahajalo v Sloveniji, na kar so slovenske policiste opozorili kriminalisti iz Trsta. Novogoriški policisti so vozilo izsledili v Kanalu, v njem sta se peljala osumljenca, stara 27 in 44 let, ki sta imela v tistem času najet apartma na območju Gradeža. Oba osumljenca sta se pripravljala na nov rop, verjetno v Kanalu in Tolminu.

Novogoriški in koprski kriminalisti so z dobrim medsebojnim sodelovanjem in ob pomoči kolegov iz Italije zbrali dovolj obvestil in dokazov, da so lahko 7. oktobra zaradi utemeljenega suma ropov v Dobrovem in v Dutovljah oba osumljenca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki jima je po zaslišanju odredila pripor. Nadaljnji pregon obeh kaznivih dejanj je prevzelo okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Z nadaljnjim sodelovanjem z goriškim letečim oddelkom je bil identificiran še tretji osumljenec ropa banke v Dutovljah, 43-letni italijanski državljan iz območja Catanie, ki je prav tako osumljen sodelovanja tudi pri ropu bančne poslovalnice v Dobrovem. Za 43-letnega osumljenca so italijanski kriminalisti ugotovili, da se je dan po prijetju ostalih dveh osumljenih roparjev na območju Slovenije, vrnil na jug Italije.

Vsi trije osumljenci so bili na jugu Italije že v preteklosti obravnavani zaradi podobnih kaznivih dejanj.