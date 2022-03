Batman s slovenskimi podnapisi na ogled še en teden

»Slovenski« Batman je priklical številne gledalce, zaradi česar bodo njegovo predvajanje v goriškem Kinemaxu podaljšali. Film v angleškem izvirniku in s slovenskimi podnapisi so začeli predvajati prejšnji četrtek in ga vrteli do nedelje vključno. Ker je bil odziv zelo pozitiven, se je vodstvo kina odločilo, da bo film spet na ogled od jutrišnjega dne do srede, 16. marca, vsak dan ob 20. uri (razen v ponedeljek, ko je kino zaprt). Rezervacija in spletni nakup vstopnic sta možna na spletnem naslovu kinemax.18tickets.it. Od jutrišnjega dne bo v kinodvoranah tudi ponovno dovoljen nakup hrane in pijače. Še naprej bosta potrebna uporaba maske tipa FFP2 in predložitev ojačenega covidnega potrdila.Med prvimi, ki so si v prejšnjih dneh ogledali »slovenskega« Batmana v goriškem Kinemaxu, je bil tudi novogoriški župan Klemen Miklavič skupaj z aktivisti iz gibanja Goriška.si.