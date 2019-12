Begunci začasno zapuščajo Gabrje

Konzorcij ICS zapušča Gabrje, tako da bodo sprejemno središče za prosilce za azil začasno zaprli v pričakovanju na novega upravitelja. »Konzorcij ICS ni sprejel podaljšanja konvencije, ker se ne strinja s predvideno finančno dotacijo; po drugi strani se vrača v svoje prvotno okolje, tržaško pokrajino, kjer ohranja svoje dejavnosti. Na Goriško so prišli pred leti, ko je bila begunska kriza na vrhuncu in so pristojne oblasti potrebovale njihovo pomoč,« pojasnjuje sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin, ki se je v zadnjih tednih skupaj z županom Luco Piskom udeležila raznih srečanj na goriški prefekturi, ki so bila posvečena sprejemnemu središču v Gabrjah. Formalno bo dveletna pogodba za upravljanje nekdanje karabinjerske vojašnice v Gabrjah, v kateri so aprila 2015 uredili sprejemni center za prosilce za azil, zapadla z 31. decembrom, vendar bo 14 pribežnikov zapustilo poslopje še pred božičem.

Sovodenjski župan Luca Pisk se je v torek srečal s prebivalci Gabrij. Pojasnil jim je, da bodo sprejemni center začasno zaprli; konzorcij ICS bo v prihodnjih dneh odpeljal svojo opremo, tako da bo mogoče nekaj prometa. Prefektura ravnokar pripravlja nov razpis za upravljanje središča, ki ga bodo predvidoma ponovno odprli aprila prihodnjega leta.