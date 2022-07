Požar se širi in je dosegel prve hiše na Vrhu, kjer le nekaj metrov stran od objektov poteka prava bitka z ognjem. Na mestu je več gasilskih ekip in tovornjakov, v pomoč jim je tudi helikopter, ki preletava območje in požar gasi z zraka. Gasilci nenehno močijo bližnje območje in se spopadajo z ognjem.

Malo pred 20. uro so ogenj ustavili nekaj metrov od hiš. Nekateri prebivalci se kljub evakuaciji vračajo na domove.