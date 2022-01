Bo EPICenter zgrajen samo v Sloveniji ali v obeh državah?

Na mednarodnem arhitekturnem natečaju izbrani idejni predlog za ureditev Trga Evrope / Transalpina in EPICentra, katerega polovica bi segala na slovensko, polovica pa na italijansko stran, bo ostal le ideja na papirju. Predlog, ki je bil septembra 2020 razglašen za zmagovalnega, je namreč neuresničljiv, tako s finančnega kot z izvedbenega vidika, pojasnjuje Tomaž Konrad, v. d. direktorja EZTS GO. V igri za ureditev območja, kjer bo središče programa Evropske prestolnice kulture 2025, so sedaj tri možnosti, za katere je treba izdelati študijo finančno-tehnične izvedljivosti. K izdelavi slednje so bili povabljeni avtorji zmagovalnega idejnega projekta, gre za italijanski arhitekturni studio Baglivo Negrini.

Zmagovalni idejni predlog iz leta 2020 je EPICenter umestil pod zemljo, pod Trg Evrope, se pravi, da bi trg pravzaprav postal streha. Stavba bi imela osrednje jedro s tremi glavnimi funkcijami: stalnim razstavnim prostorom, občasnim razstavnim prostorom in konferenčno sobo. Mednarodno žirijo je projekt prepričal na račun močnega in jasnega vizualnega učinka z vbočeno obliko. Prvouvrščeni projekt je bil nagrajen s 25.000 evri, oblikovan je bil kot mreža modulov pomične platforme, ki se dvigajo in spuščajo ter lahko postanejo bodisi sedeži, mize, trg ali oder. »Projekt je bil za naš prostor fizično in finančno predimenzioniran,« pravi Tomaž Konrad.

Ključni dejavnik neuresničljivosti projekta pa je dejstvo, da na obeh straneh meje za to obstajajo zakonski zadržki: na slovenski strani je tisti del mesta razglašen za poplavno ogroženega, zato gradnja pod zemljo ni mogoča. Na italijanski strani pa spomeniško varstvo tam ne dovoljuje gradnje, saj bi ta prekrivala pogled na secesijsko stavbo novogoriške železniške postaje. Poleg tega je območje okoli Trga Evrope / Transalpina v lasti slovenskih in italijanskih železnic. Zakaj te ključne omejitve kandidatom, ki so se prijavili na arhitekturni natečaj, niso bile posredovane že na začetku, ostaja vprašanje brez odgovora.

V IGRI TRI MOŽNOSTI

Projekt sodi pod okrilje EZTS GO, kjer so v sodelovanju z občinami tokrat pripravili več smernic za prenovo skupnega trga in izgradnje EPICentra na meji, iz katerih izhajajo tri možnosti: prva predvideva obnovo trga, EPICenter pa pomika po meji južneje, proti Erjavčevi ulici. Objekt bi lahko bil dvonadstropen s skupno površino 800 kvadratnih metrov. Del servisnih prostorov bi uredili v objektu železniške postaje. Druga možnost se od prve razlikuje le po tem, da bi bil objekt EPICentra nižji. Tretja možnost enako predvideva prenovo Trga Evrope, EPICenter pa pomika severno od železniške postaje, na mesto sedanjih skladišč, ki so v lasti Slovenskih železnic. V tem primeru bi stavba stala samo na slovenski strani in bi izgubila zelo markantno posebnost, ki bi jo imela že s tem, da bi je polovica segala na slovensko, polovica na italijansko stran. Je pa, po drugi strani, objekt, ki sega v dve državi, velik administrativni zalogaj. Na koncu bo sicer odločala časovna komponenta, saj mora biti objekt zgrajen leta 2024, časa torej ni več veliko.

Skupni imenovalec vseh treh možnosti je sledeči: trg z mozaikom ostane, na trgu, ki ostaja središče povezave med obema mestoma, objekta v nobenem primeru ne bo. Vzporedno pa, dodaja Konrad, s strani obeh občin potekajo pogovori tako s slovenskimi kot italijanskimi železnicami glede prenosa lastništva oziroma služnostne pravice glede ključnih zemljišč na območju trga.