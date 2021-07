Bodoča zdravnica, ki se navdušuje nad umetnostno zgodovino

Navdušuje jo umetnostna zgodovina, svojo študijsko pot pa bo nadaljevala na fakulteti za medicino. 18-letna Majda Ceresatto z Oslavja je ena izmed letošnjih zlatih maturantov v slovenskem višješolskem centru v Gorici. Dijakinja klasičnega liceja Primoža Trubarja se je pred komisijo profesorjev predstavila z uvodno temo o posamezniku in družbi in si s prepričljivim nastopom zaslužila najvišjo oceno in pohvalo.

»Naučila sem se, da je najboljše, če ničesar ne pričakuješ in samo vidiš, kako se bo izšlo,« pravi Majda Ceresatto, ki je na najvišjo oceno vendarle ciljala, čeprav ni pričakovala takega uspeha. Pred profesorje je stopila umirjeno kot nikoli prej, pravi.