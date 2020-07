Danes zjutraj okoli 10.30 se je moški s svojim avtom peljal skozi cestninsko postajo v Vilešu, parkiral in obvestil osebje podjetja Autovie, da ima v avtu bombo. Takoj so bili obveščeni varnostni organi, osebje avtocestnega podjetja pa je poskrbelo za zaprtje cestninske postaje. Na kraj so prišli pirotehniki, ki so ugotovili, da v avtomobilu ni bombe, tako da je podjetje Autovie venete nekaj čez poldne ponovno odprlo avtocesto.