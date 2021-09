Bombijev predor bo zaprt še dva meseca

Preverjanje stanja Bombijevega predora bo trajalo dalj časa od napovedanega. Začelo se je meseca julija, v načrtu je bilo, da bi se zaključilo v teh dneh. Na prošnjo vodje del pa je lokalna policija v prejšnjih dneh odredila podaljšanje zaprtja predora za pešce in kolesarje do 30. novembra. Specializirano podjetje mora odstraniti obstoječo razsvetljavo in pločevino, s katero je prekrit obok ter opraviti geotehnične poskuse in raziskave, s katerimi bodo preverili stanje betonske konstrukcije. Če ne bodo ugotovili posebnih težav, bo občina lahko poskrbela za preureditev predora.