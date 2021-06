Bombijev predor bo zaprt skoraj tri mesece. V ponedeljek, 5. julija, se bo namreč začelo preverjanje njegovega stanja, v preiskave občina vložila 207.000 evrov. Potem ko se je lani izkazalo, da bi bilo večkrat napovedano ponovno odprtje predora za motorni promet izredno draga in tehnično težko izvedljiva poteza, se je goriška občinska uprava odločila, da ga bo vsaj naredila prijetnejšega in privlačnejšega za pešce in kolesarje. »Lepotnemu posegu« je v proračunu namenila 550.000 evrov, kar pa ne bo zadoščalo, saj je pred obnovo treba izdelati dodatno študijo: v predoru so namreč v prejšnjih letih odkrili nekaj razpok, ki jim morajo temeljito raziskati, saj bi utegnile pomeniti, da s tunelom nekaj ni v redu oz. da je iz varnostnih razlogov potreben korenite sanacije.

Julija bo specializirano podjetje, ki bo zadolženo za izvajanje preiskav, odstranilo pločevino, s katerim je prekrit obok predora. Tako bodo lahko ugotovili, ali voda pronica skozenj in v kakšnem stanju pravzaprav je. »Ta preverjanja so nujno potrebna. Pred katerimkoli drugim posegom želimo ugotoviti, ali je predor varen ali če potrebuje posebna vzdrževalna dela. Iz istih razlogov preverjamo tudi stanje raznih mostov, brvi čez Sočo itd.,« pravi župan Rodolfo Ziberna in pojasnjuje, da bodo tudi preverjanja v Bombijevem predoru terjala večmesečno zaprtje prehoda za pešce in kolesarje, zato prosi občane za potrpežljivost.