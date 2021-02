Bone za hrano bo prejelo več kot 800 Goričanov v stiski

Od 22. februarja bo goriška občina začela deliti nove bone za nakup živil, ki jih bodo razdelili 834 občanom, od katerih je 291 mladoletnih. Razdelili bodo skoraj štiri tisoč bonov, ki so vredni več kot 97 tisoč evrov. Družine v stiski, ki so zaprosile za pomoč, bodo torej kmalu začele prejemati novo tranšo prispevkov, ki jo je preko občine namenila država za leto 2021. Za celo leto je trenutno na voljo 182 tisoč evrov.

Občani so za bone zaprosili v prejšnjih tednih. Skupno bo Občina Gorica torej razdelila 3910 bonov, ki skupno veljajo 97.750 evrov. Družine, katerih prošnje so bile odobrene, bodo bone prejele do 5. marca. Občina je zavrnila 163 prošenj, saj so se nekateri prijavili brez ustreznih pogojev, druge prošnje pa niso bile izpolnjene v celoti. Bone bo sprejemalo 14 marketov: trije ponujajo dostavo na dom, številni pa so odprti tudi ob nedeljah. Seznam vseh sodelujočih trgovin je objavljen na spletni strani goriške občine. Družine bodo prejele bone po 25 evrov, ki bodo seveda razdeljeni na podlagi številčnosti družinskih članov in dohodkov. V povprečju bo vsaka družina prejela 12 bonov za skupnih 300 evrov.