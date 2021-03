Boni in plenice

Sovodenjska občina bo spet delila bone za nakup živil med občani, ki so se znašli v stiski. Ob tem bo izročila paket s plenicami in drugimi pripomočki družinam otrok, rojenih v letih 2019, 2020 in 2021.

»Občani lahko prošnje za bone za nakup živil vložijo do 15. marca na vložišču oz. kar na spletu. Skupno je tokrat na voljo sedem tisoč evrov,« pojasnjuje Ljubica Butkovič, ki je v sovodenjski upravi odgovorna za socialo. Sovodenjska občina je že lani pomagala družinam in posameznikom v stiski; skupno se je nabralo štirinajst prošenj po pomoči. Butkovičeva pravi, da je verjetno v težavah še kakšna družina več, vendar si mnogi ne upajo zaprositi za pomoč, čeprav bi bili do nje upravičeni zaradi izpada prihodkov in drugih težav.V sovodenjski občini že nekaj let beležijo hud demografski padec: kot je Primorski dnevnik nedavno poročal, so se lani rodili samo štirje otroci. Da bi vsaj malce pomagali mladim parom, so se zato upravitelji odločili, da bodo »obdarili« vse družine z novorojenčki. Paket s pleničkami in drugimi izdelki za dojenčke bodo dobile družine otrok, ki so se rodili lani in predlanskem; izročili ga bodo tudi družinam otrok, ki se bodo rodili letos, sicer na žalost od januarja še niso zabeležili rojstev.