Boni rešili sezono

Turistični delavci na območju celotne Slovenije ugotavljajo, da so turistični boni ali vavčerji, ki so ukrep vlade za omilitev posledic izpada zaradi epidemije novega koronavirusa, rešili letošnjo turistično sezono. Tudi na Goriškem ni nič drugače, pravijo na zavodih za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Brda ter Miren Kras. Med severnoprimorskimi občinami po podatkih, ki jih je do 23. avgusta zbrala Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), daleč prednjači občina Bovec, kjer je bilo unovčenih za 2,1 milijona evrov turističnih bonov, sledita Kobarid z dobrim milijonom in Tolmin z dobrimi 900 tisoč evri izkupička iz tega naslova do omenjenega datuma.

Na Goriškem se je najbolje odrezala Občina Brda, kjer je bilo unovčenih skoraj 4.500 bonov v vrednosti dobrih 600 tisoč evrov.V Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, v katerem so združene občine Ajdovščina, Renče - Vogrsko in Mestna občina Nova Gorica, so s turističnim obiskom v letošnji poletni sezoni zadovoljni. V vseh treh občinah je bilo do 23.avgusta skupaj unovčenih 3.317 turističnih bonov v skupni vrednosti 347 tisoč evrov.»Smo varna destinacija in tudi zato je v primerjavi s preteklimi leti obisk na podeželskem delu destinacije ekvivalenten lanskemu, upad se čuti v urbanem središču Nova Gorica, predvsem zaradi upada italijanskih gostov v igralnicah,« je za Primorski dnevnik pojasnila Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Destinacija sicer omogoča oddih vse leto, zato računajo, da bo tudi jesen bogata s turisti. Letošnjo kampanjo so poimenovali s sloganom Rajska dolina obstaja, saj si želijo destinacijo promovirati kot privlačno za kolesarje, pohodnike, ljubitelje plezanja in adrenalinskih doživetij, kot sta padalstvo ali bungee jumping.