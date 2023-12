V centru Danica na Vrhu so v petek izpeljali božični sejem, na katerem so razne obrtniške izdelke prodajali ustvarjalci iz Doberdoba, s Peči in iz Opatjega sela. Pod večer se je ženska vokalna skupina Danica v družbi raznih vrhovskih otrok ponesla božično pesem v razne predele vasi. Marsikje so jih domačini pričakali s pijačo in sladico, naposled se je praznični obhod vasi zaključila v centru Danica, kjer je bila na sporedu bogata loterija. Nagrade so prispevali Lokanda Devetak, gostilna Francet, gostilna Pri Miljotu Balkan Express, kmetija Sara Devetak, frizerski salon Aleksija Ferleza iz Doberdoba, turistična kmetija Pri Cirili in gostilna Dal Checo. Prvo nagrado je bolj za šalo kot zares predstavljal kup drvi, ki so jih prežagali ob centru Danica.