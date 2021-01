Bralci si lahko po novem izposojajo in vračajo knjige

Čeprav se selitev še ni zaključila, bo goriška Feiglova knjižnica, ki si nov »dom« ureja v Trgovskem domu, že v prihodnjih dneh omogočila bralcem izposojo in vračanje knjig. Zainteresirani člani knjižnice bodo svoje naročilo lahko posredovali telefonsko (0481-531733) ali po elektronski pošti (gorica@knjiznica.it). Knjižničarke jim bodo posredovale vsa potrebna navodila, storitev bo delovala med 9. in 16. uro. Gradivo še ni v celoti dostopno, ker je njegovo urejanje še v teku, ponovno pa bo tudi na voljo medknjižnična izposoja preko sistema BiblioGO.Zaradi manjših zamud v birokratskem postopku bodo Feiglovo knjižnico najverjetneje ponovno odprli za javnost v mesecu februarju, čeprav je bilo odprtje sprva predvideno okrog 20. januarja. Ker je povpraševanje bralcev po knjigah precejšnje, pa jim bodo nudili zgoraj omenjeno storitev. »Imamo ogromno dela, saj pregledujemo in razvrščamo knjige v skladišču, ob vsem tem odgovarjamo na klice in elektronska sporočila bralcev. Kljub temu pa želimo pomagati bralcem, da pridejo do zaželenega materiala, zdaj ko je mimo večji del selitve. Vzpostavili bomo tudi izposojo med oddelki, torej s tržaško knjižnico. Bralcem bomo zagotovili, da v teku nekaj dni pridejo do knjig, za katere so nas zaprosili,« pravi Luisa Gergolet, direktorica Narodne in študijske knjižnice.

