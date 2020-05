S tem tednom so bralci spet dobrodošli tudi v sovodenjski knjižnici, ki je sicer ponovno odprta za javnost le za izposojo in vračilo gradiva. Za obisk knjižnice se je treba predhodno najaviti po telefonu 3891317847. Obvezna je uporaba zaščitnih mask in rokavic. Da bi zagotavljali čim krajši čas zadrževanja v knjižnici, bralcem priporočajo, da razpoložljivost gradiva predhodno preverijo po telefonu ali na povezavi bibliogo.ccm.it/library/Savogna-d-Isonzo-Sovodnje-ob-Soci/, kjer je možna tudi rezervacija knjig.Že pred časom je občinska uprava naročila pleksi steklo za pult, vendar jim ga niso še dostavili, saj je povpraševanja ogromno in zato so se roki dobave podaljšali. Ob vhodu v knjižnico je obiskovalcem na voljo tudi razkužilo.Sovodenjska knjižnica je sicer odprta ob ponedeljkih med 10.30 in 13.30, ob torkih med 16. in 18. uro ter ob četrtkih od 10.30 do 13.30 in od 16. do 18. ure. Sovodenjska knjižnica je del goriškega knjižničnega sistema BiblioGO!, tako da nudi tudi izposojo knjig, ki niso v katalogu občinske knjižnice, so pa na voljo v ostalih knjižnicah sistema. Vrnjene knjige bodo morale prestati desetdnevno karanteno.Svojo občinsko knjižnico imajo tudi v Števerjanu, kjer jo bodo predvidoma odprli ponovno v ponedeljek, 18. maja. »Pred odprtjem bomo ustrezno očistili prostore in poskrbeli za ostale varnostne ukrepe,« pravi števerjanska županja Franca Padovan, ki se v vidiku ponovnega odprtja že pogovarja z zadrugo Goriška Mohorjeva, ki poleg števerjanske sicer upravlja tudi sovodenjsko knjižnico. »Ker so starši večinoma doma v popoldanskih urah, bi radi nekoliko spremenili urnik knjižnice. Preverili bomo, ali bi bila lahko odprta med 15. in 19. uro,« pravi županja in napoveduje, da bodo morebitne spremembe urnika pravočasno sporočene.