Na občinskih volitvah, ki bodo 12. junija v Gorici, se bo za mesto župana potegovalo sedem kandidatov. Med njimi je Mario De Marco ki ga podpira lista De Marco per Gorizia.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate?

Ker na italijanski politični sceni ni niti ene stranke, ki bi zastopala moje ideje in ideje številnih zapostavljencev, ki živijo v tej državi.

Po čem se razlikujete od ostalih županskih kandidatov?

Po idejah, saj smo edini, ki branimo pravice diskriminiranih državljanov, zlasti v času covida. Ob tem hočemo zapustiti Evropo, ki nas omejuje in oškoduje, zlasti na področju naših značilnih proizvodov; primer je vino.

Kakšno mesto je danes Gorica?

Odgovoril bom s šaljivimi besedami, s katerimi me je nagovoril nek moški na ulici: »Gorica je zgodovinsko mestno jedro Nove Gorice.«

Na nepremičninskem trgu, v nastanitvenem in gostinskem sektorju je zadnje čase opaziti nekaj znakov prebujanja, po drugi strani število zaprtih lokalov še vedno presega število novih odprtij. Kako nameravate ukrepati na naštetih področjih?

Občina mora podpirati podjetja, ne pa jih zavirati. V času covida so razne dejavnosti utrpele veliko škodo, ki ni samo ekonomska, ampak tudi socialna. Pomislimo samo na to, da se je med pandemijo veliko ljudi odvadilo obiskovati določene trgovine in se je privadilo na Amazon. Ukrepati bo treba z davčnimi olajšavami, s katerimi bo treba podpreti predvsem tiste, ki jih je oškodoval covid.

Če ne bi bilo stroškov za občinsko upravo, bi pristali na ponovno ustanovitev rajonskih svetov?

Prav gotovo, saj so odlično sredstvo, da se navadni ljudje približajo politiki.

V raznih predelih mesta se občani pritožujejo zaradi voznikov, ki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Kako bi konkretno rešili te težave in kje se bi najprej lotil dela?

Zelo rad bi sinhroniziral semaforje in jih kot v drugih krajih nastavil tako, da spodbujajo k ohranjanju predpisane hitrosti.

Kako si predstavljate Korzo italia čez pet let?

Gorica je mesto, ki ljubi rutino, zato ne bi korenito spreminjal tega, kar že dobro deluje. Težave so drugje in so veliko bolj pomembne.

V kakšnem stanju je goriško zdravstvo?

Izredno slabem, če že ne poraznem. Mi smo za ustanovitev goriško-novogoriškega zdravstvenega središča: izkoristiti bi morali obstoječe objekte v Ulici Vittorio Veneto – nekdanjo psihiatrično bolnišnico, nekdanji sanatorij, nekdanji internat in bolnišnico –, ki tvegajo propasti in se nahajajo v bližini šempetrske bolnišnice. Ob tem bi lahko ustvarili skupni univerzitetni kampus, npr. Univerze v Trstu in Univerze v Ljubljani.

Če bi vam slovenska konzulta pri goriški občini predstavila nekaj konkretnih in utemeljenih predlogov, bi vzeli v poštev poimenovanje središčne ulice ali trga po kakšni ugledni kulturni ali zgodovinski slovenski osebnosti?

Zakaj ne, če je povezana z Gorico.

Podpirate uvedbo pouka slovenščine v italijanskih šolah v gorici?

Vse, kar je kultura, je treba podpirati.

Leto 2025 je pred vrati. Bo Gorica na srečanje z Evropsko prestolnico kulture prišla pripravljena?

Sodeč po tem, kar vidim, ne kaže dobro: izključitev ruskih violinistk s tekmovanja Lipizer, zaradi katerega tvega prireditev neuspeh, nevarnost zaprtja posoške knjižnice, ki med drugim hrani zelo pomembne knjige iz srednjeevropske dediščine ...

V kaj mora Gorica vlagati, če odmislimo kulturo in turizem?

Goriško letališče je treba prevrednotiti. Zdi se protislovno, ampak menim, da ga je treba uvrstiti v nižjo kategorijo ter se s tem ločiti od ustanove Enac in njenih predpisov. Tako bi lahko postali bolj vabljivi za ultralahka letala, ki v Italiji in verjetno tudi drugod pomenijo 90 odstotkov prometa.

Kako si predstavljate Gorico in Novo Gorico čez 20 let?

Če se Gorica ne opusti nekaterih »nostalgij« in ne razume, da sta za rast potrebno združevanje in podjetniško tveganje, menim, da se ji ne obeta nič dobrega. V Deželi FJK je zdaj območje, ki je v največjih težavah, če odmislimo nekatere kraje v goratih območjih. Problem je tudi nizka rodnost, ki jo je treba spodbuditi, drugače nimamo o čem govoriti. Politično-ekonomskih razmer v Novi Gorici trenutno ne poznam dovolj dobro, zdi pa se mi, da mesto doživlja močno rast.