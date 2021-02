Brda, Gorico in Novo Gorico bodo povezale kolesarske steze

Občine Brda, Gorica, Števerjan in Moš sodelujejo pri projektu za vzpostavitev slabih 19 kilometrov dolge čezmejne kolesarske povezave v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Gre za projekt v okviru slovenskega inštrumenta regionalne politike, t. i. Dogovora za razvoj regij, ki bo prvič segel tudi čez mejo. Omenjena kolesarska povezava se bo začela na Dobrovem v Goriških Brdih, se nadaljevala do Vipolž in čez tamkajšnji mejni prehod preko občin Števerjan in Moš do Gorice in Nove Gorice.

Gre za projekt Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije – kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo. Ker Občina Brda nima svoje Celostne prometne strategije, je kolesarska povezava vezana na Mestno občino Nova Gorica, ki je omenjeno strategijo že sprejela. Projekt je bil uvrščen v Dogovor za razvoj regije in konec januarja prijavljen za neposredno potrditev na Ministrstvo za infrastrukturo v okviru Prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Pripravo in izvedbo investicijskega projekta bo vodila Občina Brda v sodelovanju s partnerjem EZTS GO.