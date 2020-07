Brda, Vipavska dolina in Kras združujejo moči

Prvič v zgodovini Slovenije se v skupno akcijo turističnega trženja povezujejo tri regije, in sicer Brda, Vipavska dolina in Kras. »Če smo doslej sodelovanje razumeli kot sofinanciranje skupnih dogodkov, na katerih smo še vedno predstavljali vsak svoje paradne konje, se danes dogaja zgodovinski korak, po katerem verjamem, da bomo združen teritorij promovirali na enoten način,« poudarja Ariana B. Suhadolnik, direktorica zavoda Turizem Miren – Kostanjevica. Skupno akcijo tri destinacije promovirajo pod sloganom »Zdaj je čas za vas. Brda, Vipavska dolina, Kras«.Projekt je nastal v pičlih treh tednih, v njem sodeluje pet destinacijskih partnerjev, povezale so se tri regije. Rdeča nit skupnega turističnega produkta, ki so ga prvič lansirali v javnost včeraj, povezuje največje znamenitosti vseh treh destinacij in tri paradne konje treh vinorodnih dežel: rebulo, teran in zelen. Gostje, ki bodo na omenjenem območju najmanj dvakrat prenočili, bodo prejeli kupone, s katerimi bodo lahko obiskali lokalne znamenitosti in bili deležni brezplačnih strokovnih vodenj. Na tak način bodo spoznali dediščino in okuse vseh treh teritorijev. »Upamo, da se bodo gostje tako zadržali kak dan dlje«, poudarja Suhadolnikova in dodaja, da so v zavodu Miren Kras izjemno zadovoljni z odzivom terena, ki je pokazal, da je za to pravi trenutek. »To je zgodba, na katero smo čakali. Prvi krog akcije smo zasnovali do 30. septembra. Nato bomo skupaj pregledali rezultate in se odločili, kako naprej. V prvem krogu se je odzvalo preko 140 ponudnikov nastanitev, vključenih je 24 največjih znamenitosti našega prostora – gre za bisere naše dediščine od Parka Škocjanske jame, Lipice, Šmartnega, Vipavskega križa, Pomnika miru ... v to zgodbo je vključenih 18 degustacijskih točk. Nikjer na svetu ni takšnega bogastva na tako majhnem prostoru! K sodelovanju se je vključila tudi družba Hit kot največji turistični ponudnik. Posebej za to akcijo so pripravili nekaj ugodnosti za goste. S skupnimi močmi smo torej zasnovali nekaj, na kar smo čakali desetletja,« poudarja Suhadolnikova.

