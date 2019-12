»Breme bolnikov skušamo vsaj delno, za trenutek, olajšati«

»Težko psihološko breme, ki ga nosijo onkološki bolniki, skušamo vsaj deloma olajšati tako, da jim nudimo priložnosti za druženje in oporo, na oprijemljiv način pa jim pomagamo s prevozom v bolnišnico,« pravi Ervino Peressini, predsednik posoškega združenja prostovoljcev Spiraglio. Dobrodelna ustanova, ki nudi podporo bolnikom z rakom, se je rodila leta 1996 v Tržiču »s tremi osebami in enim avtom«, danes pa ima kar 45 šoferjev in osem vozil. Ustanovni člani, pravi Peressini, so se združili, ker so zaznali pomanjkanje tovrstnih storitev. »Bolezen je prizadela njih ali njihove bližnje, zaradi tega so se podali v novo izkušnjo, s katero bi lahko pomagali bolnikom,« zametke združenja opisuje Peressini. Pet let po ustanovitvi so odprli sedež še v Gorici. »Od takrat oba delujeta vzporedno, čeprav je danes z organizacijskega vidika goriški pomembnejši. Združenje je enotno, goriški in tržiški sedež pa krijeta različna dela goriške pokrajine,« pojasnjuje naš sogovornik.

