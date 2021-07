Brez kadra in infrastrukture je pot do inovacije strma

Čeprav je dežela Furlanija - Julijska krajina med dvajsetimi pokrajinami v Evropi za tehnološko inovacijo, imeti inovativno zagonsko podjetje na Goriškem ni lahko. To nam lahko potrdijo trije mladi podjetniki, ki so pred nekaj meseci ustanovili zagonsko podjetje (start-up) Coding Duck. Alek Devetak, Guglielmo Frati in Manuel Lupoli so bili gostje četrtkovega Poletnega srečanja pod lipami v organizaciji Kulturnega centra Lojzeta Bratuža in Krožka Anton Gregorčič v sodelovanju z ekipo Radia Verité. Z voditeljico večera Giulio Černic so se pogovarjali o podjetju, težavah s katerimi so se soočili pri njegovi ustanovitvi in s katerimi se še danes soočajo pri njegovem upravljanju in o bodočih projektih.

O Aleku Devetaku, Guglielmu Fratiju, Manuelu Lupoliju in njihovih uspešnih projektih smo na straneh Primorskega dnevnika že večkrat poročali, ne nazadnje ko so po zaslugi spletnega iskalnika dovefareiltampone.it prejeli čestitke s Kvirinala. Sodelovanje treh bivših sošolcev pa se je začelo že med šolskimi klopmi, ko so na tehniškem zavodu Jurija Vege ustvarili prvo podjetniško idejo, in sicer mikser za pijače. Med prvim popolnim zaprtjem so nato zgradili spletni portal RiGO, s katerim so ob dostavi na dom strankam gostincev nudili možnost plačevanja preko spleta. Največji uspeh pa jim je prinesel iskalnik dovefareiltampone.it, kjer so na eno samo spletno mesto zbrali vse laboratorije, lekarne in ambulante, ki nudijo testiranje za koronavirus. Po velikem uspehu platforme so se marca letos odločili, da ustanovijo novo zagonsko podjetje z imenom Coding Duck S.r.l., kar spominja na tehniko programiranja, kjer programerji v roke vzamejo predmet (po navadi je to gumijasta račka) in njemu razložijo svoj načrt ter tako razumejo, kaj počenjajo in če je njihovo delo pravilno. Zagonsko podjetje Coding Duck je ena izmed štirih »software« hiš v zamejstvu: ukvarjajo se z ustvarjanjem aplikacij, spletnih strani in drugih spletnih storitev za podjetja in jim tako pomagajo pri avtomatizaciji in digitalizaciji postopkov.