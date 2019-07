Brez zavarovanja nikakor čez pevmski most

Kdor nima zavarovanega avtomobila ali ni poravnal avtomobilske takse, naj se v prihodnosti izogiba pevmskega mostu. V prihodnjih mesecih ga bo goriška občinska uprava opremila z novimi varnostnimi videokamerami, ki prepoznavajo registrske tablice vozil, nakar policijo, karabinjerje in mestne redarje seznanijo z morebitnimi kršitvami.

»Pred časom smo podobne varnostne kamere postavili pri nekdanjem hotelu Nanut v Tržaški ulici, v kratkem bo prišlo na vrsto krožišče pri mostu IX agosto. Odločili smo se, da z njimi opremimo še tretjo mestno vpadnico - pevmski most,« pravi goriški podžupan Stefano Ceretta in opozarja, da vse videokamere postavljajo v sodelovanju s prefekturo in kvesturo. »Goriška občina se je med prvimi v Italiji povezala na podatkovno bazo sil javnega reda iz Neaplja. Ko se v mesto pripelje avtomobil, kamere prepoznajo njegovo registrsko tablico in ugotovijo, ali je vozilo ukradeno. Poleg tega je tudi takoj jasno, ali je lastnik zavaroval svoje vozilo in poravnal avtomobilsko takso,« pravi Ceretta in poudarja, da bodo nove kamere nabavili s prispevkom dežele.

Za razne posege v varnost imajo skupno na voljo približno 240.000 evrov deželnega prispevka. Za nove videokamere bo šlo nekaj več kot 58.000 evrov.