Brezplačno parkiranje in zapore med sprevodom

Celodnevni slavnostni dogodek Od postaje do postaje, s katerim se bo v soboto, 8. februarja, uradno začela Evropska prestolnice kulture 2025, bo s seboj prinesel tudi vrsto prometnih omejitev.

Z goriške občine sporočajo, da bo parkiranje v modrih conah ves dan brezplačno. Na območju praznika bodo prepovedani stekleni kozarci , steklenice in pločevinke. Javni lokali bodo imeli možnost, da vrtijo glasbo glasneje kot običajno.

Pisani sprevod, ki bo povezal mesti, se bo začel ob 10. uri. Udeleženci se bodo zbrali na začetnem delu Korza Italije, tako da bosta lahko ves čas odprti za promet ulici Aquielaia in Di Manzano. Korzo Italije bodo zaprli za promet ob 9. uri in ga bodo po prehodu sprevoda postopoma odpirali prometu. Vsi šolski avtobusi bodo nemoteno vozili, saj bodo do uvedbe zapore že pripeljali vse šolarje v mesto. Na korzih Italije in Verdi ne bo prepovedi parkiranja z izjemo odseka pred Verdijevem gledališčem, kjer je cestišče ožje.

Isti princip bo veljal za popoldanski del sprevoda, ki se bo začel ob 13.15 na Travniku in se ob 14. uri nadaljeval preko Škabrijelove in Erjavčeve ulice. Sosednje ulice bodo zaprte za promet samo med prehodom sprevoda. Prepoved parkiranja bo po drugi strani cel dan veljala na Travniku in v sosednjih odsekih ulic Mameli, Oberdan in Roma. Parkiranje bo prepovedano tudi na parkirišču pred športno dvorano PalaBrumatti na Rojcah in na Battistijevem trgu, ki bosta namenjena vozilom organizatorjev.

Župan Rodolfo Ziberna je podpisal odredbo, s katero v soboto, 8. februarja, iz varnostnih razlogov prepoveduje točenje pijač v steklene kozarce oz. prodajo pločevink od 9.30 do 21. ure na Travniku in od 21. do 24. ure na Transalpini. Na Travniku bo prepoved veljala tudi v nedeljo, 9. februarja, od 11. ure do 20.30. Javni lokali bodo v soboto, 8. februarja, lahko vrteli glasbo glasneje kot običajno med 10. uro in polnočjo ter v nedeljo, 9. februarja, med 17. do 23. ure.