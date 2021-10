Briškim vinom največ čaš

Založba Gambero rosso je v svojem vodniku Vini d’Italia 2022 prestižno priznanje Tre bicchieri podelila 26 vinom iz Furlanije - Julijske krajine, med katerimi jih kar trinajst nosi oznako vinorodnega okoliša Collio. Število nagrajenih vin je že nekaj let zapored enako; tudi tokrat so večino priznanj pobrala bela vina, kar 25. Edino nagrajeno rdeče vino je Cabernet franc 2018 iz kleti Le Monde na Pordenonskem.

Tri »čaše« so si prislužila briška vina z oznako DOC Collio: Bianco Broy 2019 kmetije Collavini iz Rožaca, Bianco Fosarin 2019 kmetije Ronco dei Tassi iz Krmina, Bianco Langor Giulio Locatelli Ris. 2019 kmetije Tenuta di Angoris iz Krmina, Chardonnay 2020 kmetije Colle Duga iz Ceglega, Friulano 2020 kmetije Borgo Conventi iz Fare, Friulano 2020 kmetije Schiopetto iz Koprivnega, Friulano Skin Ris. 2017 kmetije Primosic z Oslavja, Malvasia 2020 kmetije Princic z Oslavja, Malvasia Miklus 2018 kmetije Draga - Miklus iz Števerjana, Sauvignon 2020 Tiare kmetije Roberto Snidarcig iz Dolenj, Sauvignon Ris. 2017 kmetije Russiz Superiore iz Koprivnega in Sauvignon Ronco delle Mele 2020 kmetije Venica & Venica iz Dolenj. Poleg omenjenih so priznanje prejela še nekatera vina, pridelana na območju goriške pokrajine. To so Desiderium I Ferretti 2019 kmetije Tenuta Luisa iz Mariana, Sauvignon Vieris 2019 kmetije Vie di Romans, Tal Lùc Cuvée kmetije Lis Neris iz Šlovrenca, Vintage Tunina kmetije Jermann iz Dolenj in Nekaj 2017 briškega vinarja Damijana Podversica.