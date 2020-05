Budnica iz zvočnikov prebudila Doberdobce (video)

Godba Kras je bila ustanovljena leta 1913 in je svoj prvi nastop opravila ravno takratnega prvega maja. Da bi ohranili tradicijo, ki so se ji morali odpovedati le med svetovnima vojnama, so v pihalnem orkestru Kras zaprosili za pomoč občinsko upravo in domačo civilno zaščito. V petek ob osmi uri - običajno se je godba odpravljala po vasi že ob šesti uri - je z vaškega trga startalo vozilo civilne zaščite, v katerem se je peljal tudi doberdobski župan Fabio Vizintin, tako da so vaščani iz zvočnikov prisluhnili tudi njegovemu voščilu.