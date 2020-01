Čaka jo dveletna zaporna kazen

Sodišče iz Kalabrije jo je že leta 2014 obsodilo na zaporno kazen, ki pa ji je do pred par dnevi ubežala. Goriški policisti so v ponedeljek, 30. decembra, pri cestninski postaji v Vilešu aretirali 59-letnico, po rodu iz Romunije. Po preverjanju so ugotovili, da jo je sodišče iz kraja Reggio Calabria leta 2014 obsodilo na dveletno zaporno kazen zaradi izkoriščanja mladoletnih oseb pri beračenju in neupoštevanja obveznega šolanja mladoletnikov. Žensko so policisti aretirali in jo odpeljali v tržaški zapor Coroneo.