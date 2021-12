Čakajo na omikron

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov v šempetrski bolnišnici se zmanjšuje. V četrtek se je na tamkajšnjem covid oddelku zdravilo 30 bolnikov, od tega jih šest potrebuje intenzivno zdravljenje. »Trenutne številke so take, kot so bile konec meseca oktobra. Po dveh mesecih so se številke le znižale, kar je dober napovednik in upajmo, da bo tako tudi ostalo,« je z izboljšanjem situacije zadovoljna strokovna direktorica bolnišnice, Dunja Savnik Winkler.

Zmanjšano število bolnikov s covid-19 pomeni tudi manjšo potrebo po negovalnem in medicinskem kadru. »Kar nam sedaj pred prazniki zelo prav pride, torej, da lahko ponudimo kakšnemu zaposlenemu tudi dan predaha. Dlje zagotovo ne, daljših počitnic si ne moremo vzeti,« dodaja Savnik Winklerjeva. Prihodnji teden bodo v bolnišnici delovali po počitniškem urniku: v vseh dejavnostih bodo delovale samo nujne ambulante, tudi operativni posegi bodo omejeni samo na urgentna stanja. »Po novem letu pa bomo štartali po režimu, kakršnega imamo danes, torej vse še v zmanjšanem obsegu. Počakati moramo namreč dva, tri tedne, da vidimo, v kakšni smeri bo šel trend okužb. Bojimo se, kaj bo prinesel omikron,« pravi strokovna direktorica.